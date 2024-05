Joana Marques apresenta-nos um par improvável: Vera Kolodzig e um forcado

Vera Kolodzig regressa ao Extremamente Desagradável, desta vez noutro podcast e com uma companhia inesperada: um forcado. O podcast Aguenta a Guinada, de Nuno Carvalho Mata, tem o patrocínio de uma marca de salsichas, o que com uma convidada vegan não calha muito bem, mas que serviu para relembrar um episódio recente em que o patrocínio da mesma marca de salsichas a uma equipa de futebol também gerou alguma confusão, tendo passado por homenagem a um hipotético jogador falecido:

"RIP Isidoro! Os nossos sentimentos, foste um grande jogador. O que vale é que agora vais juntar-te lá em cima ao Nobre e lembrar os tempos em que jogaram juntos em Frankfurt. E alguns em cocktail também, quando eram mini."

Vera, que é uma defensora de que devemos dar sem esperar nada em troca, interessou-se pela tauromaquia quando soube que os forcados dão o corpo ao touro sem serem pagos por isso:

"Estas duas áreas deviam cruzar-se mais vezes: tauromaquia e o desenvolvimento pessoal. Porque não há melhores praticantes do desapego do que o grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita. (...) É incrível como o desenvolvimento pessoal consegue transformar qualquer coisa, mas absolutamente qualquer coisa, num exemplo inspirador para as nossas vidas. Seja uma bandarilha no lombo de um touro ou uma inflitração. Basta ressignificar!"