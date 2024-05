Trinta e seis conventos de Lisboa abrem portas gratuitamente na próxima semana

Trinta e seis conventos de Lisboa vão ter entrada gratuita nos dias 23, 24 e 25 de maio, com uma oferta diversificada de itinerários, visitas, conversas e cinema, informou a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa adianta que os espaços conventuais da capital vão estar abertos ao público durante três dias com o objetivo de "dar a conhecer locais de grande importância para a história, arquitetura e urbanismo de Lisboa".

A 3.ª edição do Open Conventos tem como tema "A Pausa e o Silêncio" e é promovida pelo município, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Quo Vadis - Turismo do Patriarcado e Universidade Nova de Lisboa.

Em destaque vai estar a exibição de um filme e uma conversa sobre "a questão da organização do tempo e da importância da contemplação e da fruição".

A conversa acontecerá no centro cultural Brotéria, no dia 23, e contará com a presença da escritora Ana Margarida Carvalho, a maestra adjunta Inês Tavares Lopes, do Coro Gulbenkian, o padre João Norton e a irmã Anatália, das Monjas de Belém, com moderação de Teresa Nicolau.

Será ainda exibido o documentário "O Grande Silêncio", de Philip Groning, no Convento de São Pedro de Alcântara.

"Nos dias 24 e 25 de maio, há muito para ver, desvendar e usufruir nos conventos que integram esta terceira edição, com uma programação cultural variada e dirigida a toda a população", salienta a câmara. .

No ano passado, a Open Conventos contou com a participação de mais de 5.000 visitantes e o envolvimento de 32 antigos conventos.