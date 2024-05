Incidente com orcas afunda veleiro no estreito de Gibraltar

Uma embarcação de 15 metros de comprimento afundou-se depois de ter sido abalroada por orcas no estreito de Gibraltar, segundo informou o serviço de salvamento marítimo de Espanha.

O incidente com estes animais ocorreu no domingo. No iate seguiam duas pessoas que relataram à imprensa espanhola ter sentido pancadas repentinas no casco, o que provocou danos no leme, bem como uma infiltração de água na embarcação.

Os tripulantes deram o alerta aos serviços de emergência de Marrocos, tendo sido, posteriormente, resgatados por um petroleiro. O iate, que ficou à deriva, acabou por se afundar.

De acordo com o grupo de investigação Atlantic Orca Working Group (GTOA), investigadores que acompanham as populações da subespécie ibérica, o ataque pode ter sido realizado por uma subpopulação de cerca de 15 indivíduos de orcas ibéricas.

Segundo este grupo, registaram-se quase 700 interações desde maio de 2020 — altura em que os ataques de orcas a navios foram reportados pela primeira vez.

Apesar de não terem certezas sobre o que motiva estes comportamentos, as teorias dos investigadores incluem a possibilidade de se tratar de uma manifestação de curiosidade dos mamíferos ou, menos provável, um ataque intencional aos que consideram concorrentes da sua presa preferida: o atum-rabilho.

Perante estes incidentes, ainda esta segunda-feira, o Governo espanhol relembrou que as orcas são uma espécie protegida e que, caso uma embarcação encontre estes animais, a tripulação deverá proceder à notificação das autoridades do território mais próximo.