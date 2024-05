Escritora Alice Munro, Nobel da Literatura, morre aos 92 anos

Alice Munro nasceu a 10 de julho de 1931 em Wingham, na província canadiana de Ontário.Após terminar o liceu, começou a estudar jornalismo e inglês na Universidade de Western Ontario, mas interrompeu os estudos quando se casou, em 1951.

Juntamente com o marido, estabeleceu-se em Victoria, em British Columbia, onde o casal abriu uma livraria. Apesar de ter começado a escrever histórias quando ainda era adolescente, só publicou o seu primeiro livro em 1968, a coleção de contos "Dance of the Happy Shades" (Dança das Sombras Felizes), que recebeu uma atenção considerável no Canadá.

Munro é sobretudo conhecida pelos seus contos e publicou muitas coleções ao longo dos anos.