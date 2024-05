Eurovisão. Suíça vence, iolanda fica em 10.º lugar

A final do 68.º Festival Eurovisão da Canção, realizada em Malmoe, na Suécia, foi ganha pela Suíça, representada pelo artista Nemo e a música "The Code", com 591 pontos.

Em segundo lugar ficou a Croácia, representada pelo artista Baby Lasagna e a música "Rim Tim Tagi Dim", com 547 pontos.

A Ucrânia terminou na terceira posição, com 453 pontos, e a França ficou em quarto lugar, com 445.

Já Portugal, representado pela cantora iolanda e a música "Grito", ficou em 10 .º lugar, com 152 pontos.