Open House leva público a 74 espaços de Lisboa neste fim de Semana

O Open House acontece neste fim de semana, em Lisboa, com 74 espaços para visitar, mais de metade em estreia, com mais de 850 visitas gratuitas espalhadas pela capital portuguesa.

O Convento dos Cardaes, na Rua de O Século, ou o Apartamento Esquina Pombalina, no Largo do Corpo Santo, são alguns dos edifícios que fazem parte dos percursos desta 13.ª edição do Open House dedicado à arquitetura de Lisboa, sob o tema "Os Híbridos das Transições".

De diferentes épocas e tipologias, o programa - com 48 espaços em estreia - inclui desde a casa de uma porteira com 30 metros quadrados até ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, um complexo que abrange cerca de 220 mil metros quadrados.

"Olhar para a hibridez que compatibiliza o que parece ser contraditório é compreender a complexidade implícita em transformar a cidade, seja através da rutura, continuidade ou tudo o que está pelo meio", sublinhou o comissariado, este ano a cargo de Alexandre Marques Pereira e Sandra Marques Pereira, num comunicado divulgado pela organização, da responsabilidade da Trienal de Arquitetura de Lisboa.

O Open House Lisboa apresenta este ano mais visitas sensoriais e atividades acessíveis, duas visitas realizadas por crianças, integradas no Programa Júnior composto por leituras e oficinas.

Neste programa para os mais novos vão estrear-se duas visitas feitas por jovens: o Centro Ismaili, hoje, entre 10h00 e as 11h30, e a Escola do Castelo, domingo, entre as 11h00 e as 12h30.

Estão também previstas atividades acessíveis que incluem desde um percurso urbano em Telheiras Sul, adaptado a pessoas com mobilidade condicionada, uma visita ao Palácio do Grilo, visitas com interpretação para Língua Gestual Portuguesa no Bairro das Fonsecas e Calçada.

Haverá ainda visitas táteis para pessoas cegas ou amblíopes que poderão aceder a um conjunto de materiais e maquetas tridimensionais no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, Atelier-Museu Júlio Pomar, Galeria da Avenida da Índia e Galeria Quadrum.

Conceito criado em 1992 por Victoria Thornton, a rede Open House Worldwide conta hoje quase 60 cidades por todo o mundo, como Porto, Londres, Maputo, Osaka, Tessalónica, Zagreb ou Buenos Aires.

Em Lisboa, o Open House acontece anualmente desde 2012 numa coorganização que junta a Trienal de Arquitetura de Lisboa e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, propondo a "descoberta de espaços de diferentes naturezas que demonstram o papel decisivo da arquitetura na vida das pessoas e exemplificam o valor do património edificado", sublinha a organização.