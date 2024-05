Morreu António Pedro, ex-jornalista da Renascença

Morreu o jornalista António Pedro, antigo correspondente da Renascença, primeiro em Beja e depois em Coimbra.

António Pedro tinha 53 anos. Morreu vítima de doença.

Colaborador de várias rádios locais e entrou na Renascença em 1995.

Em 2011 foi-lhe diagnosticada doença de Parkinson, a que se associaram outras complicações e que obrigaram à sua reforma antecipada.

O velório vai decorrer este sábado a partir das 18h00, na capela da Torre da Igreja de São José, em Coimbra, onde vai ser celebrada missa este domingo, às 14h00, seguida do funeral.

"É com tristeza que vejo partir o António Pedro, jornalista com quem partilhei vários anos de trabalho na Renascença. Numa primeira fase, ambos no Alentejo. Mais tarde, ele como correspondente em Beja, eu como editor do grande jornal. E ele personificou verdadeiramente aquilo que é a imagem de um correspondente", lembra o colega e camarada de profissão Luís Aresta, da Renascença.

"Foi sempre um profissional de uma entrega total ao jornalismo. Profissional integro e abenegado na procura e transmissão da notícia. Tantas vezes a lutar com os problemas de saúde que o acabaram por afastar da carreira", sublinha ainda.