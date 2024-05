Eurovisão. Participação dos Países Baixos suspensa devido a "incidente"

A música “Europapa” é, segundo as casas de apostas, a 8.ª favorita a vencer a Eurovisão este ano.

Não se sabem ainda as razões para a decisão nem se Joost Klein, que interpreta uma das canções favoritas a vencer a edição deste ano, estará presente na final de sábado. Segundo a televisão sueca SVT, que é a anfitriã da Eurovisão de 2024, a polícia de Malmö esteve no local a investigar o "incidente".

O candidato dos Países Baixos na Eurovisão faltou esta sexta-feira ao ensaio para a final de sábado, devido a um “incidente”, confirmou a organização. O caso já envolve a polícia sueca e o participante também não participou no segundo ensaio geral do dia, que o júri usa para a votação.

Segundo o jornal holandês De Telegraaf, Joost Klein não compareceu ao ensaio durante a tarde, com os adereços da atuação neerlandesa a serem retirados do palco. Klien também não participou no segundo ensaio geral, usado pelo júri dos 37 países participantes para realizar a votação - que vale metade da pontuação da final de sábado.

Depois da segunda meia-final desta quinta-feira, o artista neerlandês envolveu-se numa troca de palavras com a concorrente israelita, Eden Golan, na conferência de imprensa após a emissão.

Questionada sobre se sentia se a sua presença na Eurovisão constituía um “risco de segurança” para outros participantes, a cantora foi interrompida pela organização, dizendo-lhe que não precisava de responder à pergunta, com Klien a perguntar: "Por que não?"

Antes, foi perguntado ao artista neerlandês se a sua canção poderia unir as pessoas através da música, respondendo: "Isso é uma boa pergunta para a organização."