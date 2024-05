Quadro "Descida da Cruz" em exibição pública inédita no Porto

O quadro "Descida da Cruz", de Domingos Sequeira, vai ser exibido publicamente de forma inédita no Porto.

A obra estará em exibição no Mosteiro de Leça do Balio, a sede da Fundação Livraria Lello, a 18 de maio, para assinalar o Dia Internacional dos Museus.

À Renascença, a presidente da Fundação Livraria Lello descreve o momento como "uma oportunidade extremamente relevante" para conhecer quer o quadro, quer o renovado Mosteiro de Leça do Balio, depois da requalificação, iniciada em 2021.

O espaço será, oficialmente, reaberto a 22 de junho, com programação dedicada até ao final do ano. Rita Marques diz que o espaço vai confrontar as pessoas "com novas ideias e desafios societais".

"Vamos trabalhar o tema da desinformação. Vamos trabalhar projetos de arte comunitária e com artistas internacionais. O nosso objetivo é, através desta intensa programação cultural, materializar a missão da Fundação da Livraria Lello", descreve.

As visitas do público vão ser guiadas por estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e carecem de inscrição prévia, através da página da Fundação Livraria Lello.

Depois, a partir de junho, o quadro "Descida da Cruz" vai passar a ser exibido no Museu Nacional Soares dos Reis, temporariamente.

A presidente da Fundação Livraria Lello indica que o objetivo é que, depois, a obra "possa circular por mais museus nacionais e internacionais", para "impactar o maior número de pessoas possível".

O quadro "Descida da Cruz" faz parte de um conjunto de quatro pinturas e representa o local do calvário de Cristo após a retirada do corpo da cruz.



O trabalho foi feito por Domingos Sequeira, em 1827, em Roma. O pintor português trabalhou por toda a Europa e tem "um legado marcante", apesar de não ser extenso, explica Rita Marques.

"Não temos muitos grandes exemplos da pintura neoclássica e romântica. É uma figura notável da História Artística de Portugal", acrescenta.