Joana Marques junta-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para tentar perceber o que aconteceu afinal com José Castelo Branco

Cristina Ferreira teve de esperar uns dias, mas conseguiu ontem ter José Castelo Branco no seu programa. A entrevista, no entanto, não foi muito esclarecedora, a começar por aquele episódio que Abel Dias relatou, quando Betty, nos anos 90, apareceu numa festa de pala no olho:

"Eu já tinha ouvido muitas vezes aquela desculpa cansada do: caiu da escada abaixo. Agora, foi a uma loja de artigos de luxo, ficou indignada com uma carteira de marca que o marido comprou e enfaixou-se numa porta de vidro, é a primeira vez que ouço. Os meus parabéns. E, como vos disse há pouco, isto prova que aquilo era um olho negro e moda ao mesmo tempo, já que se passou na Louis Vuitton."



Quanto ao porquê de estar impedido de entrar na CUF onde Betty se encontra hospitalizada, até é possível que seja verdade:

"Ó meu amigo, se ser chato desse aso a ser afastado do hospital o meu pai já não podia entrar em nenhuma unidade de saúde em todo o território nacional. Por outro lado, de todas as coisas que José Castelo Branco disse até aqui, esta é a única que tenho a certeza absoluta que é verdade. Ele é muito chato!"