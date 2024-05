Há novos filmes da saga Senhor dos Anéis. E Gollum tem papel central

Ainda estão na fase inicial de desenvolvimento, mas prometem "novas histórias por contar". A Warner Bros. anunciou a chegada de novos filmes da saga Senhor dos Anéis, e o primeiro tem previsão de estreia para 2026. Nome também já há, ainda que provisório: "Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum".

Andy Serkis, que deu vida a Gollum nos filmes anteriores, volta a vestir o papel desta personagem, um hobbit (Sméagol) que foi corrompido pelo poder de um anel com poderes mágicos.



O realizador Peter Jackson — que levou a obra do J.R.R. Tolkien à grande tela através de duas trilogias (a primeira em 2001 e a segunda em 2012) – irá colaborar, de novo, com a Warner Bros., anunciou a empresa em comunicado divulgado na quinta-feira. As argumentistas Fran Walsh e Philippa Boyens, que trabalharam na segunda trilogia (Hobbit) também irão fazer parte do projeto.

Em fevereiro, o diretor executivo da Warner Bros, David Zaslav, tinha anunciado um acordo com a Embracer Group AB, detentora dos direitos de autor das obras de J.R.R.Tolkien, para a realização de “vários filmes” ao longo de vários anos, mas sem avançar mais detalhes.