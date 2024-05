Doctor Who. Nova era da série sci-fi estreia este sábado na Disney+

A próxima temporada de Doctor Who estreia este sábado, em todo o mundo. Ao todo vão ser oito episódios, protagonizados por Ncuti Gatwa, o ator mais recente a assumir o icónico papel.

É a primeira vez que um homem negro assume o papel do extraterrestre que muda de aparência sempre que regenera de uma vida para outra. No entanto, é já o quarto escocês, depois de Sylvester McCoy, David Tennant e Peter Capaldi.

Consigo estará Millie Gibson, uma jovem em ascensão, também ela em estreia como a companheira do Doutor. Aos 19 anos, a atriz assume o papel mais mediático da carreira.

Se as caras à frente das câmaras são novas, quem está por trás é um veterano. Russel T. Davies, responsável por ter ressuscitado Doctor Who em 2005, volta a liderar a produção, depois da sua saída em 2010.

Na altura, as temporadas consistiam em mais episódios e com maior variedade de argumentistas. Desta vez, é uma temporada mais curta e a primeira no formato de streaming e, talvez por isso, Russel T. Davies é o autor dos guiões para seis dos oito episódios. Steven Moffat, que sucedeu a Russel T. Davies, em 2010 e abandonou, mais tarde, em 2017, regressa para escrever um episódio.

As aventuras da nova temporada também vão ser a mistura habitual entre ficção científica futurista e viagens no tempo até eventos históricos marcantes. Um deles, já se sabe que será um encontro com... os Beatles. O segundo episódio, entitulado "The Devil's Chord", vai levar o Doutor aos anos 60, onde uma entidade bizarra está a tentar alterar a história da banda de Liverpool.

Sobre outros episódios, os detalhes mais escassos, sobre aquela que será, simultaneamente, a 40.ª temporada, a 14.ª e a primeira da série.

Como é que isto faz sentido? Ora, trata-se da 40.ª temporada da série, desde a sua estreia na BBC em 1963. É, no entanto, a 14.ª temporada desde 2005, quando o programa regressou à televisão britânica depois de 16 anos de ausência. E, por fim, trata-se da primeira temporada (assim foi denominada pelo argumentista principal Russel T. Davies) da nova era da série, resultante de um acordo com a Disney.

Apesar de seguir a narrativa das temporadas anteriores, os novos episódios de Doctor Who têm a particularidade de serem os primeiros que vão estrear em simultâneo, em todo o mundo, no streaming. Até agora, eram feitas na BBC 1 e o resto do mundo tinha de esperar o tempo estipulado no respetivo contrato de distribuição do país.

Em Portugal, os dois primeiros episódios da nova temporada de Doctor Who estreiam às 00h00 deste sábado, na Disney+.