Segurança de Drake baleado à porta da mansão do artista

Um homem ficou ferido com gravidade depois de ter sido alvo de tiros à porta da mansão do artista canadiano Drake, em Toronto, no Canadá, esta terça-feira. A polícia foi chamada ao local às 2h09 locais (7h09 em Lisboa), com o suspeito a ter fugido num veículo. Em conferência de imprensa, a polícia indicou, citada pela NBC, que ainda não sabe quantos suspeitos estão envolvidos ou o tipo de carro em que seguiam.

Embora a polícia não tenha ligado o tiroteio ao artista de hip-hop, vários órgãos de comunicação canadianos adiantaram um crescente dispositivo de segurança junto à mansão de Drake após o incidente. O Toronto Sun adianta que a vítima de 48 anos era segurança de Drake e estava junto ao portão da mansão, do lado de fora, quando foi surpreendido com tiros - um deles no peito.