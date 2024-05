Joana Marques vai com Kátia Aveiro, em primeira classe, até ao Dubai

Joana Marques passeia hoje "em" Dubai com Kátia Aveiro, dá um mergulho na "picina" e relaxa no Hotel "Versage":

"Já acho estranho o fascínio da maioria das pessoas pelos carros de luxo que há no Dubai, mas no caso da Kátia ainda me espanta mais: é que para ver Blentley não era preciso ir viajar, bastava ficar na garagem do irmão. (...) Kátia é uma influencer do bem. Usa o seu alcance nas redes sociais para elogiar, para dizer bem. Quer dizer, para dizer mal os nomes de todas as marcas, mas com boa intenção."

A irmã de Cristiano Ronaldo está fascinada com o Dubai, mas principalmente com as viagens em primeira classe na Emirates, onde pode esticar as canelas à vontade:

"Bom, mas toda a gente sabe que no Dubai o que importa não é o que fazemos lá, até porque normalmente não se percebe bem o que é (Olá, Liliana Aguiar, bom dia), o que importa é como se chega e como se sai de lá. É um típico caso de não importa o destino mas sim a viagem. Desde que a viagem seja na Emirátes, tá tudo bem."