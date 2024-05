Argentinos “compram livros, porque, amanhã, o dinheiro vai valer muito menos”

“ O que me surpreendeu foi a venda de livros em português . Sinceramente. Porque a participação do público eu sabia que ia ser assim. Isso não me surpreendeu, porque conheço um pouco o público argentino. Mas ao ponto de comprarem livros em português, como estão a fazer, isso, de facto, surpreendeu-me”, diz Quevedo.

No que toca à livraria, a curadora, Carla Quevedo, diz, em entrevista à Renascença , que foi o dado que mais a surpreendeu. “Superou as minhas expectativas que confesso, já eram altas, mas o que tem acontecido tem sido extraordinário”, aponta.

Nos dias de feira, o centro das atenções dividiu-se entre o espaço da livraria e a zona de conversas com os autores portugueses. Notaram-se as ausências de nomes de peso, como Francisco José Viegas e Isabela Figueiredo, que, por razões de saúde, não puderam deslocar-se a Buenos Aire, e Afonso Reis Cabral que por motivos pessoais também acabou por ficar em Lisboa.

No que toca ao público, o espaço do pavilhão de Lisboa na feira teve sessões cheias e outras praticamente sem público, sobretudo as que tiveram lugar num horário mais de início de noite. Quanto a quem se sentou para ouvir foi possível identificar pessoas que marcaram presença repetidas vezes.

“Eu não sabia que havia tantos falantes de português”, diz Carla Quevedo. “Temos aqui algumas pessoas que vêm todos os dias. Já reconheço algumas caras. Há mesmo uma senhora que pede sempre para lermos em português, por exemplo."

Questionada sobre o que seria um bom resultado no último dia da feira, Carla Quevedo é categórica: “A livraria estar vazia!”. Mas a responsável pela programação diz, de seguida, que “seria maravilhoso, mas não vai acontecer, obviamente”.

“Para mim, o sinal do sucesso já está à vista. Na verdade, é uma ampla participação das pessoas. É a muita curiosidade. As pessoas intervêm em quase todas as conversas, fazem perguntas, estão curiosas, querem partilhar as suas experiências e isso para mim já é fantástico”, sublinha.

Questionada sobre a escolha dos escritores que não são de Lisboa para esta embaixada cultural que incluiu também músicos como Rodrigo Leão ou Artur Pizarro, que deu um recital no icónico Teatro Colón, Carla Quevedo justifica as escolhas dizendo que o local de nascimento não foi critério.

“Essa não foi realmente uma preocupação, porque não quis discriminar os escritores pelo local de nascimento. Quis que tivessem uma relação de escrita com Lisboa, de vida, que tivessem feito a sua formação em Lisboa. Interessava, mas que trabalhassem em Lisboa e que tivessem uma relação do ponto de vista criativo."

De fora ficaram nomes como Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe ou João Tordo que estão traduzidos para a língua de Cervantes e cujos livros, em alguns casos, estavam à venda na feira que recebe por dia famílias, e muitos jovens na procura de livros.

No entanto, há muitas queixas sobre os preços dos livros na Argentina. Curiosamente, na livraria de Lisboa na feira, muitos livros eram mais baratos do que em espaços de editoras argentinas.

A perceber-se a crise que a Argentina atravessa percebeu-se que ao longo dos dias as entradas na feira foram aumentando. Depois dos argentinos terem recebido salário, começaram a ir à feira em maior número.