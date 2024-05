Depois da Feira do Livro, Carlos Moedas organiza Cimeira Buenos Aires-Lisboa

Carlos Moedas leva trabalhos para casa. No regresso a Lisboa, depois da passagem pela Feira do Livro de Buenos Aires, onde a cidade de Lisboa é este ano convidada de honra, o autarca anuncia que vai organizar uma cimeira entre as duas cidades.

Depois de um encontro com o chefe do governo de Buenos Aires, Jorge Macri, Carlos Moedas anuncia: “Combinamos fazer em outubro ou novembro, uma cimeira Buenos Aires, Lisboa”.

Mas os trabalhos de casa, como o próprio autarca designa vão mais longe. Passam também pela implementação de um programa de residências literárias. São “residências para literatura, para portugueses de Lisboa virem para cá [Argentina] ou pessoas de Buenos Aires irem para Lisboa”, detalhou.

O presidente da Câmara que afirma não querer “que se perca esta relação” com a Argentina, avança ainda com outra frente de trabalho. “É um ponto muito importante”, diz Moedas e passa por “reforçar as linhas de tradução”.