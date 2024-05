Rodrigo Leão estreia-se em Buenos Aires com a "importância da palavra na música"

Já correu o mundo a dar concertos, mas nunca tinha tocado em nome próprio em Buenos Aires. Rodrigo Leão estreia-se na cidade argentina, no âmbito da programação que a cidade de Lisboa traz a este país na Feira do Livro de Buenos Aires.

É um dos exemplos da cultura portuguesa com que a cidade se quer dar a conhecer aos argentinos, além da literatura, da ilustração ou do cinema. Em entrevista à Renascença, o músico fala da “importância da palavra na música”.

Num concerto intitulado “Os Portugueses”, Rodrigo Leão irá apresentar aos argentinos a música que compôs para um documentário televisivo homónimo, mas tocará também temas de Sétima Legião e Madredeus.

Como será o concerto deste sábado aqui em Buenos Aires no âmbito da programação de Lisboa na Feira do Livro?

Estamos muito felizes por poder estar aqui na Feira do Livro de Buenos Aires e poder participar desta forma com este espetáculo a que chamámos “Os Portugueses” e que nasceu há uns 15 anos, talvez, como a Banda Sonora que fiz para um documentário do Professor António Barreto e da realizadora Joana Pontes.

No fundo, teremos uma primeira parte que são 5 ou 6 temas com imagens desse documentário que mostra um Portugal antigo. Depois temos algumas canções que fui fazendo ao longo destes últimos anos, cantadas em português, mais alguns instrumentais que acho que fazem sentido neste espetáculo. É evidente que é um espetáculo que tem que ver com Portugal.

Será um concerto que espera que faça eco aqui na Argentina, até porque há uma comunidade de portugueses emigrados, alguns deles há muitos anos?

Não sei, é a primeira vez que nós tocamos em Buenos Aires e espero que as pessoas possam assistir ao nosso concerto e apreciar a nossa música. Agora é evidente que eu sei que não sou conhecido aqui, portanto é um pouco uma incógnita saber a reação que vamos ter com este concerto.

Espero obviamente que seja boa, mas independentemente disso, fico feliz por podermos trazer este concerto inserido nesta feira no livro.

O que é que significa o facto de um músico ser inserido numa feira do livro?

Penso que a literatura, a música, a pintura, acabam por ser artes que muitas vezes têm uma associação muito importante. Estou-me a lembrar de um de um projeto que tenho “Os Poetas” com o Gabriel Gomes, onde temos poemas de Mário Cesariny, de Herberto Hélder e onde a música faz essa ligação com a poesia.

Neste caso em particular são letras simples, algumas da minha mulher a Ana Carolina. Depois serão dois ou três temas de Madredeus e um tema de Sétima Legião.

É evidente que há uma literatura que não é a literatura de escritores com romances e conhecidos, mas há alguma importância também da palavra na música. Eu acho que isso faz sentido.

São importantes este tipo de eventos como a Feira do Livro para a divulgação da cultura portuguesa? Para abrir outras janelas ao mundo?

Completamente. Acho que todos os eventos em que possamos de alguma forma mostrar o que fazemos em Portugal, seja na música, seja literatura, pintura é de louvar. São momentos importantes para os portugueses e espero que para as pessoas que vêm pela primeira vez, ou ouvem pela primeira vez, algo de Portugal.