Como um escritor italiano fez uma argentina apaixonar-se por Portugal

Vitória Meli está na livraria do Pavilhão de Lisboa na Feira do Livro de Buenos Aires a comprar livros em português, um dele é uma obra infantil, para o filho que a acompanha no carrinho de bebé. Esta argentina de 41 anos tem uma paixão por Portugal, e em particular por Lisboa.

Foi na capital portuguesa que passou a sua lua de mel, mas o namoro já tinha começado antes. Da sua infância recorda que, em casa, a sua mãe tinha uma fotografia de Lisboa. Contudo, foi um livro do escritor italiano António Tabucchi que a fez cair ainda mais de amores pela capital portuguesa.

Jornalista de profissão, Vitória explica à Renascença que o “fascínio” “nasceu com o Tabucchi e o seu grande livro [Afirma Pereira] que descreve Lisboa”. Ao ler a obra do autor, também um amante de Lisboa, sentiu-se com os pés naquele pedaço de Portugal e a “viajar com ele”.

Esta descoberta levou-a a estudar português e, por isso, procura agora livros na língua de Fernando Pessoa para praticar. Questionada sobre Portugal, recorda o país como “um lugar seguro”, diferente da Argentina “onde não se pode deixar o carro aberto”.