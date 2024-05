Rosto de mulher neandertal reconstruído pedaço a pedaço por cientistas

Uma equipa de investigadores fez uma reconstituição detalhada do rosto de uma mulher de Neandertal, permitindo perceber a aparência deste nosso antecipado quando viveu há cerca de 75 mil anos.

Para o efeito, os cientistas utilizaram os restos estilhaçados de um crânio recolhido na gruta Shanidar, no Iraque.

Quando foram encontrados, os ossos encontravam-se num estado precário, de tal forma que os investigadores tiveram primeiro de os fortalecer, antes de começar a reconstrução craniana.

O "puzzle" demorou um ano a terminar e só depois entraram em cena os paleoartistas especializados que criaram um modelo 3D realista.

A representação aparece num novo documentário da BBC Studios para a Netflix chamado "Os Segredos dos Neandertais", que examina o que sabemos sobre os nossos primos evolutivos extintos há cerca de 40 mil anos.

Dentes foram determinantes para determinar sexo e idade

O crânio no qual o modelo se baseia foi localizado na caverna Shanidar, no Curdistão iraquiano. É um lugar emblemático da arqueologia, onde os restos mortais de pelo menos 10 homens, mulheres e crianças neandertais foram desenterrados na década de 1950.

Quando um grupo britânico foi convidado pelas autoridades locais, em 2015, deparou-se com um novo esqueleto – apelidado de Shanidar Z – constituído pela parte superior do corpo do indivíduo, que incluía a coluna, ombros, braços e mãos.

O crânio também estava praticamente intacto, mas comprimido numa camada de 2 centímetros de espessura, provavelmente devido a uma rocha que caiu do teto da caverna em algum momento passado.

"O crânio era basicamente achatado como uma pizza", disse à BBC o professor Graeme Barker, de Cambridge, que lidera as novas escavações no Iraque.

O estado dos restos mortais de Shanidar Z não permitiram responder de forma óbvia a algumas questões. Desde logo, o sexo do Neandertal.

Os ossos pélvicos teriam sido uma ajuda para o apuramento da verdade, mas não foram recuperados na parte superior do corpo.