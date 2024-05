Orangotango é o primeiro animal observado a curar ferida com uma planta medicinal

Rakus, um orangotango de Sumatra macho (Pongo abelii) que sofreu um ferimento debaixo de um olho, aplicou a si próprio uma planta com conhecidas propriedades medicinais, comportamento observado pela primeira vez num animal selvagem.

Este orangotango, que vive na área de investigação de Suaq Balimbing, no Parque Nacional Gunung Leuser, na Indonésia, comeu e aplicou repetidamente seiva de uma planta trepadeira, Akar Kuning (Fibraurea tictoria), na ferida, que também cobriu com folhas mastigadas, segundo um estudo publicado esta quinta-feira na Scientific Reports.

Akar Kuning é uma espécie de liana conhecida pelos seus efeitos analgésicos e antipiréticos. Na medicina tradicional é utilizada no tratamento de feridas e doenças como disenteria, diabetes e malária.

O comportamento de Rakus foi observado e acompanhado, em junho de 2022, por investigadores do Instituto Max Planck de Comportamento Animal (Alemanha) e da Universitas Nasional (Indonésia).

"O comportamento de Rakus parecia ser intencional", já que tratou seletivamente apenas a ferida facial com a seiva da planta, e isso foi repetido várias vezes, frisou Isabelle Laumer, do Instituto Max Planck e uma das autoras do estudo.