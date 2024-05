Madonna atua este sábado para 1,5 milhões de fãs no Rio de Janeiro

A cantora Madonna atua este sábado na Praia de Copacabana, no Brasil. Um concerto gratuito que deve reunir 1,5 milhões de pessoas no areal do Rio de Janeiro.



O show encerra o The Celebration Tour, tournée que passou por Estados Unidos, México e países europeus, para assinalar os 40 anos de carreira da rainha do pop.

O concerto divide-se em sete atos, correspondendo cada um a uma das etapas da carreira de Madonna.

A artista, nascida há 65 anos em Michigan, nos EUA, deve atuar cerca de duas horas. Os jornais brasileiros têm avançado com um setlist de 26 canções.

Há também vários convidados preparados para subir ao palco, ainda que não necessariamente para cantar. Anitta, nome maior do funk brasileiro, é um dos artistas aguardados.



Milhares de polícias nas ruas

A segurança é uma das principais preocupações das autoridades.

O extenso areal de Copacabana foi passado a pente fino na madrugada desta sexta-feira. Enterradas na areia foram encontradas facas, frigideiras, panelas e bebidas.

Para o concerto, no sábado, há 3.200 policias destacados para fazer o patrulhamento, que vai também utilizar 65 torres de observação e 64 viaturas.

Os agentes vão recorrer a drones e a câmaras de reconhecimento facial para garantir a segurança.

As autoridades tentam evitar que se repitam os incidentes do espetáculo de Dj Alok, realizado em 2023. O então “Show do Século” terminou com mais de 500 detidos, depois de uma noite marcada por assaltos, arrastões e cenas de violência.

Madonna hospedada no Copacabana Palace

Os meios de comunicação brasileiros têm acompanhado quase ao minuto a presença da estrela nova-iorquina no Brasil.

Madonna aterrou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na segunda-feira e ficou hospedada num dos mais luxuosos hotéis cariocas, o Copacabana Palace, de frente para a praia de Copacabana, onde fará o concerto.

Logo no primeiro dia fez uma aparição à janela da penthouse do hotel, mas desde então tem mantido a discrição.

Os ensaios têm gerado também grande interesse sobretudo pela participação de alguns artistas brasileiros, como Pabllo Vittar, famoso drag queen nascido do outro lado do Atlântico.