Filme sobre Mamonas Assassinas chega aos cinemas em Portugal

O filme sobre a banda brasileira Mamonas Assassinas estreou esta quinta-feira, em Portugal, depois de ter sido um sucesso de bilheteira no Brasil.

Realizado por Edson Spinello, o filme conta a história de como a banda icónica dos anos 90 se juntou pela primeira vez.

O vocalista Dinho é interpretado pelo ator Ruy Brissac, que já fez o papel do cantor no musical sobre a banda. O quinteto conta ainda com Beto Hinoto, no papel de seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas como o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes assume o papel do baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpreta Júlio Rasec, responsável por teclado, percussão e vozes, na banda.

A narrativa começa alguns meses antes da formação do grupo e vai até ao momento do trágico acidente de viação, em 1996, que vitimou os artistas.



No Brasil, em pouco mais de uma semana, a longa-metragem foi vista por mais de 500 mil espetadores.