Cerca de 50 artistas atuam na Queima das Fitas do Porto que arranca no sábado

A Queima das Fitas do Porto arranca no sábado, contando com um programa composto por cerca de 50 artistas e atividades que vão encher o Queimódromo, as ruas e salas de espetáculo da cidade até ao dia 11.

A Monumental Serenata marca o início formal das celebrações da Semana Académica do Porto e está marcada para 00h01 de domingo na Avenida dos Aliados, onde são esperados milhares de jovens para ouvir os grupos de fado que sobem a palco.

No mesmo local, celebra-se, na manhã de domingo, a Missa de Bênção das Pastas, celebrada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.

É essa mesma avenida que vai ser ainda o epicentro de outro momento de destaque da Semana Académica, nomeadamente o Cortejo, composto por todas as instituições que constituem a Academia do Porto que vão desfilar desde a Rua de Camões até à Praça General Humberto Delgado (em frente à Câmara do Porto).

Os milhares de estudantes vão poder acompanhar, entre sábado e o dia 11, concertos de cantores como Richie Campbell, que abre o Queimódromo na primeira noite, e bandas como The Script.

No Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, que, segundo a Câmara do Porto, está preparado para receber 300 mil pessoas, vão atuar cerca de 50 artistas, espalhados ao longo das oito noites da Queima das Fitas pelos palcos principal e secundário, que este ano troca de posição com a zona das diversões de forma a mitigar a propagação do ruído.

Para diminuir problemas relativos à concentração de pessoas junto à entrada do recinto, na Estrada da Circunvalação, as portas do Queimódromo abrem no primeiro dia às 20h00.

Mas as celebrações da Semana Académica do Porto não se cingem apenas aos Aliados e ao Queimódromo, estando previsto que no domingo o Teatro Sá da Bandeira acolha o Encontro de Coros da Academia do Porto.

Para segunda-feira, além de ser o dia marcado para uma recolha de donativos a favor de instituições de solidariedade e causas sociais por parte dos estudantes, está previsto o Concerto Promenade no Seminário de Vilar, onde os estudantes da academia com formação musical vão poder ser vistos em palco, acompanhados de uma orquestra.

O Festival Ibérico de Tunas Académicas, na quarta-feira, o Sarau Cultural no Teatro Sá da Bandeira, na quinta-feira, e o Baile de Gala, no dia 10, são alguns dos outros eventos da Queima das Fitas.

Uma vez que as atividades da Semana Académica condicionam por vezes o trânsito no Porto, nomeadamente o Cortejo, vários locais vão estar restritos à passagem dos automóveis na terça-feira.

Com o intuito de facilitar o transporte dos estudantes para os locais de destaque da Queima das Fitas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai contar com uma operação reforçada, disponibilizando o serviço "Vaivém" entre a Trindade/Hospital de São João e o Queimódromo durante toda a semana, entre as 22h00 e as 8h00.

As linhas 200 (Bolhão - Castelo do Queijo) e 205 (Campanhã - Castelo do Queijo) vão estar também em funcionamento entre a 01h00 e as 08h00.

A Metro do Porto também vai alargar os horários e terá na madrugada de sábado para domingo e na noite de terça-feira as linhas Azul e Amarela em serviço contínuo.

Na tarde do Cortejo, terça-feira, e na manhã de domingo, dia da Missa da Bênção das Pastas, a operação vai ser reforçada em todas as linhas.

Nos restantes dias, as linhas Azul e Amarela vão ser reforçadas a partir das 20h00 e começam o serviço até à Trindade mais cedo, às 04h00.

O programa de concertos da Queima das Fitas de 2024 é composto por Richie Campbell/Bispo (sábado), Slow J/Van Zee (domingo), Wet Bed Gang/Fernando Daniel (segunda-feira), Quim Barreiros/Rosinha (terça-feira), Matuê/Mizzy Miles & Friends (quarta-feira), Dillaz/Lon3r Johny (quinta-feira), The Script/Mariana BO/Regula (dia 10), Bárbara Bandeira/Ivandro/Hybrid Theory (dia 11).