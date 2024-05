Kate Middleton publica foto para celebrar aniversário da filha

Na mensagem, publicada na conta oficial do X , o casal real desejou um feliz aniversário a Charlotte e agradeceu as mensagens de parabéns recebidas.

O príncipe e a princesa de Gales compartilharam uma foto da princesa Charlotte nas redes sociais, por ocasião do seu nono aniversário , à semelhança do que aconteceu há uma semana, quando o filho mais novo, o príncipe Louis, festejou seis anos.

Os últimos meses da família real têm ficado marcados por problemas de saúde. Kate Middleton está a ser tratada contra um cancro que a obrigou a afastar-se dos seus deveres reais.

Em janeiro, ela passou por uma cirurgia abdominal e exames subsequentes revelaram a existência de um cancro, contra o qual iniciou tratamento no final de fevereiro.

O rei Carlos III também está em tratamento contra um cancro, tendo reassumido os compromissos públicos no início desta semana. Além do serviço religioso de Páscoa, o monarca tem-se mantido afastado de eventos públicos desde o início de seu tratamento.

A princesa Charlotte, que é a filha do meio de William e Kate, tinha sido vista em público pela última vez no dia de Natal, quando participou num culto religioso com a família, em Sandringham.



No início desta semana, o príncipe de Gales revelou a piada favorita da filha ao visitar uma escola em West Midlands.



Ele disse: “Toc Toc”. Quando os alunos disseram "Quem está aí?", William respondeu: “Vaca interrompendo”. Enquanto o grupo tentava dizer “vaca interrompendo quem?”, ele disse: "Mooo".