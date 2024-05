José Castelo Branco investigado por violência doméstica

José Castelo Branco vai ser investigado por violência doméstica, avançou esta quinta-feira o jornal Expresso.

A mulher do socialite, Betty Grafstein, terá apresentado queixa de Castelo Branco no Hospital CUF, de Cascais, onde está internada há quase duas semanas devido a uma queda que lhe provocou uma fratura no fémur e ferimentos do braço esquerdo.

Betty, de 95 anos, terá relatado a "vários profissionais de saúde" que foi empurrada pelo marido e que o "comportamento abusivo - físico e psicológico é recorrente", adianta o mesmo semanário.

Como se trata de um crime público, o hospital encaminhou as queixas para o Ministério Público, sublinhando que Betty, durante as observações médicas se mostrou "consciente, orientada, calma e colaborante" com "memória mantida e cognitivamente bem".

O Jornal Expresso contactou José Castelo Branco que se limitou a afirmar: “Nem respondo a algo tão ridículo.”