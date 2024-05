Joana Marques leva-nos a fazer zapping com ela, entre SIC e TVI, médium e médium

Joana Marques tentou acompanhar a história de duas médiuns, à mesma hora. Uma na SIC, com Júlia Pinheiro, outra na TVI, com Manuel Luís Goucha. Ambas tinham poucos ou nenhuns conhecimentos de espiritualidade mas isso não as impediu de exercerem a atividade:

"A Conceiçao não quer cá nada de bolas de cristal, nada de tarots. Mas não tem nada contra. Prefere é um método mais cientifico: imaginar que vê uma luz, pegar na fotografia da pessoa e curá-la com essa luz imaginária."

Parece mentira mas não é. À mesma hora, em canais diferentes, a mesma história. Pode ser que a RTP salve o telespectador:

"Portanto a médium da SIC respeita muito as bolas de cristal, a médium da TVI respeita muito o reiki. Respeito pelo telespectador é que parece que não há. Valha-nos a Tânia Ribas de Oliveira, que em princípio àquela hora estava a fazer um arroz de lingueirão com o chef Hélio Bernardino."