"Surpreendente" a procura de livros em português na Feira do Livro de Buenos Aires

A livraria ocupa o coração do Pavilhão de Lisboa, na Feira do Livro de Buenos Aires, na Argentina. É uma mesa redonda que abraça o centro do espaço com que a capital portuguesa quer dar a conhecer o que se escreve em português.

Há livros traduzidos para castelhano, mas também muitos escritos em português. Além dos incontornáveis e muito procurados Fernando Pessoa ou José Saramago, há também livros de autores mais novos e, em alguns casos, ainda desconhecidos dos argentinos.

Mas isso não tem impedido que procurem literatura escrita em português. É o que nos conta o livreiro responsável pela venda dos livros do pavilhão de Lisboa. Marco Almada mostra-se mesmo “surpreendido que haja pessoas a procurarem e a comprarem livros em português”.