Joana Marques apresenta-nos o (ex) casal Larissa e Hugo

Joana Marques conta-nos hoje a história de Larissa e Hugo, casal de influencers que têm a história da sua relação bem documentada online, incluindo o seu "término". Decidiram partilhar com o mundo o processo de separação para nos mostrarem que a vida de influencer não é perfeita:

"Então, vocês são influenciadores. Como é que isso pode ser uma vida perfeita? Isto era o mesmo que ver um mineiro a fazer um vídeo “Malta, vim aqui só para vos mostrar que nós mineiros, que passamos 8 horas enfiados numa gruta sem ver a luz do sol, não temos uma vida perfeita”. Nós sabemos, Lari."



E agora que a relação terminou, o que fazer com a conta de Instagram Lari e Hugo, o bebé da relação? Uma situação muito delicada:

"Fala-se muito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, em que se decide quem fica com as crianças, mas ainda se debate muito pouco uma coisa muito mais dificil, que é a guarda partilhada de uma conta de Instagram. Isto causa muito sofrimento às pessoas. Imaginem que o tribunal fixa um regime em que só estão com o vosso perfil de Instagram à quarta-feira à noite e ao fim-de-semana, de quinze em quinze dias? Deve ser uma dor tremenda."