Porto recebe Conferência Internacional de Promoção do Bem-Estar Digital em maio

O evento vai contar com dois temas centrais: abuso sexual de crianças e jovens online, e a utilização excessiva de ecrãs . Cada dia visa trabalhar um dos assuntos, de formas e perspetivas variadas, com o objetivo de “para além de referir os problemas, encontrar sobretudo soluções ”, de acordo com os organizadores.

A segunda edição da Conferência Internacional de Promoção do Bem-Estar Digital , integrada na mesma semana, tem lugar na cidade do Porto durante os dias 3 e 4 de maio . Os organizadores, Tito de Morais e Cristiane Miranda, contam à Renascença que evento nasceu da “ necessidade de colocar a questão do bem-estar digital na agenda pública nacional” e de ter um local onde “estes temas fossem debatidos”.

A “Semana do Bem-Estar Digital” é uma iniciativa do projeto “Agarrados à Net”, que arrancou este domingo e vai até a 4 de maio, e procura sensibilizar e educar a sociedade sobre o bem-estar digital , através de debates, workshops, recursos digitais informativos, entre outros.

Na sexta-feira, 3 de maio, diversos especialistas nacionais e internacionais vão abordar questões do abuso sexual digital. A professora e cibercriminologista britânica, Julia Davidson, vai discutir os “riscos associados ao papel da realidade virtual no abuso e a exploração de crianças e jovens”. Do International Centre for Missing & Exploited Children, nos Estados Unidos da América, serão apresentadas conclusões no domínio da investigação sobre “abuso sexual de crianças e jovens no Metaverso”.

A nível nacional, Inês Marinho vai falar da “partilha não consentida de conteúdos íntimos”. Ângelo Fernandes, da associação Quebrar o Silêncio, vai desenvolver “a problemática dos obstáculos e dificuldades à prevenção do abuso sexual de crianças e jovens”.

No dia 4, quando se aborda o uso excessivo de ecrãs, Tito de Morais e Cristiane Miranda pedem uma forte presença de “pais e encarregados de educação” uma vez que “são fundamentais na educação dos filhos, que diz respeito também à sua vida online”.

“Quando andamos por este país fora, nas nossas palestras e workshops em escolas e comunidades, os pais dizem-nos muitas vezes ‘não tinha consciência que isto era assim’. Os pais não podem abdicar do seu papel de pais na vida digital dos filhos”, defendem os organizadores à Renascença.

Elizabeth Milomidov, uma “referência em termos europeus” na área da parentalidade digital, vai ensinar “vários recursos para gerir melhor o tempo que as crianças passam online”. Também existirá uma mesa-redonda com o intuito de debater “a polémica questão de banir ou não os telemóveis das escolas”, e Maria João Faustino vai desenvolver a “temática quase tabu”, sobre o atual acesso de crianças e jovens à pornografia e “as sequelas que traz nos relacionamentos”.

Ainda no mesmo dia, será discutido o impacto dos ecrãs no sono e alimentação de crianças e jovens.

Após a conferência, os organizadores pretendem “criar um documento com recomendações que possam ser utilizadas para políticas públicas”, a enviar ao Governo.

A II Conferência Internacional de Promoção do Bem-Estar Digital acontece presencialmente no Porto, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, e em formato online. As inscrições encerraram este domingo.