O Meu Bairro a Pé percorre freguesias lisboetas de Santa Clara, Lumiar e Marvila

As ruas, histórias e memórias das freguesias de Santa Clara, Lumiar e Marvila vão ser percorridas no programa de visitas guiadas O Meu Bairro a Pé, entre 4 de maio e final de 2025, anunciou a Câmara de Lisboa.

Numa nota, a autarquia lisboeta explica que vai promover "um programa de visitas guiadas em três freguesias da cidade: Lumiar e Santa Clara, a norte, e Marvila, a oriente", e com "percursos e visitas pensados e orientados por quem conhece e habita estes territórios".

"Com dinâmicas e características próprias muito vincadas, estas três freguesias têm em comum o facto de se localizarem nos limites da cidade e de se encontrarem em processo de desenvolvimento urbanístico", refere a autarquia, acrescentando que "partilham também uma história rica, um património diversificado e memórias coletivas pouco conhecidas e divulgadas".

A iniciativa O Meu Bairro a Pé, salienta-se na nota, "tem a intenção de desbravar caminhos e mostrar uma cidade em transformação com a participação de quem vive ou trabalha nestas zonas".

O programa arranca no sábado, pelas 15h00, na freguesia de Santa Clara, com a caminhada cultural "Entre lavadeiras, chapeleiros e amoreiras", seguida de um piquenique inaugural na Quinta Alegre.

Na freguesia mais a norte da cidade, entre os vestígios do passado rural e as urbanizações recentes, "confluem diferentes formas de construir, de habitar e de viver" e os participantes podem descobrir lugares e histórias emblemáticas do termo de Lisboa, como a Quinta das Lavadeiras, o Alto do Chapeleiro, as Galinheiras e o Campo das Amoreiras.

Ao longo de maio, e também em Santa Clara, haverá visitas comentadas à Igreja de São Bartolomeu da Charneca (dia 14) e à Quinta Alegre (26) e um percurso encenado no bairro das Galinheiras, com música de Joseph Miller, uma exibição de dança no coreto do largo e uma prova de degustação de comida tradicional africana (19).

Em junho, os percursos levam os visitantes do Campo das Amoreiras ao Parque Oeste (dia 01), ao Museu Geológico de Lisboa (05), passando pelo antigo limite da cidade entre os aviões e o Bairro Sete Céus (15), ou quintas e palácios com azulejos oitocentistas e varandas de ferro forjado a partir da Ameixoeira (29).

O programa até ao fim de julho prevê visitas comentadas ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, na Quinta do Monteiro-Mor/Quinta do Marquês de Angeja (dia 02), Palácio da Quinta do Ministro/Academia de Música de Santa Cecília (10 e 26), Quinta Alegre - Palácio do Marquês de Alegrete (16) e Jardim da Quinta de Santa Clara (27) ou um itinerário pelas memórias da "Ameixoeira do mar, rural e urbana: da pré-história ao século XXI, um território em contínua evolução" (20).

A participação nas visitas é gratuita, sujeita a marcação (pelo telefone 218170593 ou por e-mail através do endereço visitas.comentadas@cm-lisboa.pt), e O Meu Bairro a Pé é um programa criado e desenvolvido no âmbito da Operação Integrada Local do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).