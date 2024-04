Biografias resgatam memórias de Ary dos Santos e Sttau Monteiro

As vidas do poeta e letrista José Carlos Ary dos Santos e do encenador Sttau Monteiro estão agora retratadas em duas biografias que acabam de ser publicadas.

São dois portugueses que marcaram a cultura portuguesa nos anos em que Portugal viveu em ditadura, mas também quando acordou para a democracia.

As biografias “Ary dos Santos – Um Provocador Nato” e “Sttau Monteiro – As Traquinices de um Snob” são da autoria de Dina Soares, antiga jornalista da Renascença que investigou as memórias destas duas figuras.

Editadas pela Glaciar, numa iniciativa da Sociedade Portuguesa de Autores, estas biografias recolhem muitos testemunhos sobre as duas figuras, conta Dina Soares em entrevista à Renascença.

“Como é que eu pesquisei? De facto não havia em termos documentais muita coisa. É muito curioso que duas pessoas que foram tão famosas na sociedade no seu tempo tenham ficado um bocadinho esquecidas. Felizmente, ainda há muitas pessoas vivas que os conheceram e que se disponibilizaram muito prontamente e com grande abertura para falar sobre eles”, sublinha Dina Soares.

A escritora descreve Ary dos Santos como “o poeta das canções, que tinha uma grande sede de chegar ao povo”.

Sttau Monteiro “foi tudo”: piloto de Fórmula 2, advogado, “um homem a liberdade”, escritor e “sobretudo um dramaturgo com muitas peças importantes, como o ‘Felizmente há luar’ que ainda hoje é estudada nas escolas”, destaca Dina Soares, autora de livros como "Vamos ao Teatro" ou "Os Anéis do meu Cabelo - A história de Mariza".