Tita Maravilha vence Prémio Revelação Ageas D. Maria II

Depois de Sara Barros Leitão, Mário Coelho, Cárin Geada e Pedro Azevedo, o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) foi atribuído a Tita Maravilha. O anúncio foi conhecido esta quarta-feira, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, numa cerimónia que antecedeu o espetáculo “Quis Saber Quem Sou – Um concerto teatral”, de Pedro Penim.

A autora, performer, programadora, mas também encenadora, nascida no Brasil, “simboliza a qualidade, diversidade e efervescência do teatro que se faz em Portugal”, referiu Rui Catarino. Nas palavras do presidente do conselho de administração do TNDM, Tita Maravilha é uma “artista multidisciplinar que tem agitado águas no panorama performativo português”.



O galardão anual, que reconhece e promove os talentos emergentes do teatro apostando no desenvolvimento de um percurso profissional, premeia assim a artista multidisciplinar, que se assume como uma “inventora de universos”.

O júri composto por 15 profissionais de diversas áreas do meio artístico e cultural destaca assim esta artista que reside em Portugal, desde 2018, e que estudou artes cénicas na Universidade de Brasília.



Tita Maravilha, que costuma dizer que coloca nos seus processos criativos “as dores e delícias de ser um corpo dissidente”, participou, em 2022, na peça “As três irmãs”, vencedora da 5.ª edição da Bolsa Amélia Rey Colaço. A autora assinou recentemente, entre outros trabalhos, os projetos “Trypas Corassão: Espetáculo em Dois Atos”, Tita no País das Maravilhas ou Exercício para performers medíocres.

Numa reação, a vencedora Tita Maravilha começou por dizer que recebeu “o prémio com coração cheio e bolso menos vazio”. Agradeceu a todos os que se emocionam com o seu trabalho.

Dedicou o prémio à sua mãe, e lembrou todas as mulheres da família onde se inspira para a criação do seu trabalho.

Tita Maravilha, que aproveitou o momento para deixar algumas mensagens, disse que o prémio “celebra todas as pessoas trans, não binárias e travestis” e “todos os emigrantes que formam este país” e gritou “Poder ao povo pobre”.

Agradecendo o prémio, lembrou que a “ferida colonial ainda sangra” e concluiu que “liberdade é a palavra em disputa, mas fascismo nunca mais” e que a “arte transforme”.