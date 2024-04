Taylor Swift surpreende com álbum duplo "Tortured Poets Department"

Taylor Swift surpreendeu os fãs com o novo álbum, "The Tortured Poets Department", esta sexta-feira, revelando um duplo lançamento de músicas sobre desgosto e um período descrito como "a história mais triste" da vida da cantora.

Swift lançou o 11.º álbum, de 16 faixas, à meia-noite de sexta-feira. Duas horas depois, revelou uma segunda parte, a "Antologia", com 15 músicas adicionais.

"Já tinha escrito tanta poesia torturada nos últimos dois anos e queria partilhar com tudo com vocês", escreveu Taylor Swift no Instagram.