Reconstituída a primeira exposição de Paula Rego que escapou à censura

É uma viagem no tempo, até à primeira exposição que Paula Rego realizou em 1965, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. A mostra que inaugura quinta-feira, na Casa das Histórias em Cascais, reconstitui a exposição que a artista realizou ainda em tempo de ditadura.

“Paula Rego: Manifesto” é uma mostra com a curadoria de Catarina Alfaro e Leonor de Oliveira que têm em mãos a realização de um catálogo “raisonné” da artista. No trabalho de aprofundada pesquisa e depois de vários anos conseguiram localizar a quase totalidade das peças que integraram a exposição de 1965.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Salvato Teles de Menezes, presidente da Fundação D. Luís I, explica que esta “réplica” da exposição agora apresentada integra “18 das 19 obras que foram expostas” em 1965.

“É um regresso ao passado, porque nós temos aqui, mais ou menos, a réplica dessa grande exposição individual da artista feita na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1965. Foi um trabalho excecional que as duas curadoras fizeram, porque conseguiram fazer a identificação de todas essas obras e obter, com o apoio da Fundação D. Luís e da Câmara de Cascais, a concordância dos proprietários para as poder agora exibir”, explica.

Segundo Salvato Teles de Menezes, só ficou por localizar a obra “Cães de Barcelona” que, na sua opinião, “seria importante” integrar a exposição, mas que “foi impossível saber onde é que está localizada neste momento”.

“É uma obra absolutamente fundamental, porque a própria Paula Rego a considerava uma das suas obras mais importantes, e tem uma carga e uma dimensão política fortíssima”, adianta Salvato Teles de Menezes.