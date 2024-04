Leonardo DiCaprio apontado como Frank Sinatra em filme de Scorsese

O realizador Martin Scorsese está a planear começar a filmar um filme biográfico sobre Frank Sinatra, protagonizado por Leonardo DiCaprio, logo após completar as filmagens do seu filme “A Life of Jesus”, avançou a revista “Variety”. A publicação dá ainda conta que a atriz Jennifer Lawrence tem sido apontada para interpretar o papel de Ava Gardner, a segunda mulher de Sinatra (entre 1951 e 1957).



De acordo com a revista, o filme tem cativado a atenção dos estúdios, mas Scorsese ainda não conseguiu a aprovação da filha de Sinatra, Tina, que detém os direitos de música e de imagem do pai.

Scorsese já tinha tentado filmar a vida de Sinatra, numa produção anunciada em 2009 com o apoio do estúdio de Hollywood Universal, que envolveria vários atores a desempenhar o papel principal: "Não podemos fazer os maiores êxitos da vida de Sinatra. Já tentámos isto. Mas não conseguimos. Portanto, a outra maneira de o fazer é ter três ou quatro Sinatras diferentes. Mais novo. Mais velho. De meia-idade. Muito velho. Fazemos cortes no tempo - e fazemo-lo através da música."

Segundo uma fonte anónima, Tina Sinatra parecia não estar satisfeita com a abordagem pretendida por Scorsese, especialmente relativamente à ideia de realizar uma biografia que incluiria as ligações do cantor ao crime organizado, entre outros fatores. A filha pretenderia antes mostrar um lado mais sensível do pai com foco na música.

Em 2017, Scorsese afirmou que tinha desistido da ideia, já que os detentores dos direitos de Sinatra "não concordariam" com o filme.

"Certas coisas são muito difíceis para uma família, e eu compreendo perfeitamente. Mas, se eles esperam que eu o faça, não podem reter certas coisas. O problema é que o homem era tão complexo. Toda a gente é tão complexa mas Sinatra em particular", disse Scorsese em declarações ao Toronto Sun.