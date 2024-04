Salman Rushdie: ter ficado sem um olho "incomoda-me todos os dias"

“Lembro-me de pensar que estava a morrer. Felizmente, estava errado." Salman Rushdie, escritor britânico de origem muçulmana indiana, recordou o dia em que foi atacado em palco, quando se preparava para dar uma palestra. Foi há dois anos e, para lidar com o que aconteceu, escreveu o livro "Knife" (Faca, em português) que, esta terça-feira, é lançado em Nova Iorque.



Em entrevista à BBC, Rushdie diz que ter perdido um olho — consequência do ataque — "o perturba todos os dias", até porque o obrigou a repensar uma série de gestos diários como, por exemplo, descer escadas ou atravessar uma rua. Além disso, recordou o momento em que foi esfaqueado 12 vezes durante um ataque que durou 27 segundos.

"O olho estava meio pendurado na minha cara, na minha bochecha, como um ovo cozido. E cego."

Foi em Nova Iorque, num estabelecimento de ensino, que Rushdie foi vítima do ataque, em agosto de 2022. Lembra-se que o atacante correu as escadas do palco na sua direção: “Não podia ter lutado com ele. Não podia ter fugido."