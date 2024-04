Armeira do filme "Rust" condenada a 18 meses de prisão por homicídio involuntário

A responsável pelas armas durante a gravação de "Rust", onde morreu em outubro de 2021 a diretora de fotografia por um disparo, esta segunda-feira, foi condenada a 18 meses de prisão por homicídio involuntário.

Hannah Gutierrez-Reed, de 26 anos, recebeu a sentença no tribunal distrital de Santa Fé, no estado americano do Novo México, após ter sido acusada de repetidas negligências pelos procuradores.

Em outubro de 2021, durante as filmagens de "Rust" no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin apontou uma arma que ao contrário do que era suposto continha um projétil real que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.