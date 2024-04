Prémio José Afonso para A garota não

A cantautora A garota não (Cátia Mazari Oliveira) venceu o prémio José Afonso 2023, com o álbum "2 de Abril", anunciou esta sexta-feira o júri do galardão, atribuído anualmente desde 1988 pela Câmara Municipal da Amadora.

O júri, que decidiu atribuir o prémio por unanimidade, considerou que "2 de Abril" "evidencia a maturidade artística da artista, maturidade que se evidencia na qualidade interventiva das letras, nos arranjos imaginativos e nas várias influências que expõem a riqueza e a diversidade do mundo sonoro e poético de A garota não, influências que vão desde a influência de José Afonso ao hip-hop mas que, não obstante, resultam numa grande coerência musical", lê-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela autarquia da Amadora.

"O cariz autobiográfico do álbum terá sido determinante para que o mesmo atingisse este grau de qualidade e uma emoção particular, um grito de revolta perante as agruras de uma vida difícil envolto na poesia nostálgica das memórias de infância da artista", salientou o júri.

"2 de Abril" já tinha sido distinguido, em fevereiro deste ano, com o Prémio José da Ponte, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores.

Editado em abril de 2022, o álbum mais recente de A garota não é uma homenagem ao bairro 2 de Abril, em Setúbal, onde a artista viveu, cresceu e de onde saiu aos 26 anos, para "procurar outros caminhos e outras visões do mundo".

"2 de Abril" começa por ser este olhar para o passado, mas sem que as letras, sem que os textos sejam alusivos a isso. No fundo, são aquilo que eu sou com base naquilo que fui vivendo", contou a cantora e compositora, em entrevista à Lusa, aquando da edição do álbum.

Antes de se apresentar como A garota não, Cátia já escrevia as suas músicas, "só não as mostrava". O seu percurso começou "por cantar jazz e bossa nova em adegas, bares e hotéis".

Nas 20 canções que compõem "2 de Abril", canta sobre temas como "a tragédia" do Mediterrâneo, a gentrificação, que também afeta Setúbal, cidade onde ainda vive, ou a faceta ativista do artista chinês Ai Wei Wei, e faz uma homenagem ao músico José Mário Branco, convocando assim temas muitas vezes associados à chamada música de intervenção.

Mas, para A garota não, "a música de intervenção teve aquele período histórico [das décadas de 1960 e 70] e pertence àquele período histórico".

Por isso, associa a música que faz mais "ao inconformismo". "No sentido de não viver bem com o flagelo do Mediterrâneo ou com o que está a acontecer na Ucrânia. Inconformismo no sentido de nos deixarmos tocar pelo que é amargo e pelo que é doce na vida dos outros", referiu.