Novo filme de Miguel Gomes integra competição oficial de Cannes

“Grand Tour”, o mais recente filme do realizador Miguel Gomes vai integrar a competição oficial do 77.º Festival de Cannes. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo diretor Thierry Frémaux em conferência de imprensa.

Produzido pela Uma Pedra no Sapato, o filme conta com a participação dos atores Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate nos principais papéis. No elenco marcam também presença Cláudio da Silva, Lang Khê Tran, Jorge Andrade, João Pedro Vaz, João Pedro Bénard, Teresa Madruga, Joana Bárcia, Diogo Dória, Jani Zhao, Manuela Couto e Américo Silva, entre outros.

Com argumento de Miguel Gomes, Mariana Ricardo, Telmo Churro e Maureen Fazendeiro, “Grand Tour” é a primeira obra portuguesa a concorrer à Palma de Ouro em 18 anos, diz a produtora em comunicado.

Passado em Rangum, na Birmânia no ano de 1917, Grand Tour conta a história de Edward, um funcionário público do Império Britânico que foge da noiva Molly no dia do casamento. O filme acompanha a viagem de Edward na qual ele, com o tempo se interroga sobre o que terá acontecido à noiva abandonada. Também Molly resolve seguir o rasto do noive.