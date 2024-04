Adiada participação de Orhan Pamuk no Festival Literatura em Viagem

Foi adiada a sessão com o Nobel da Literatura Orhan Pamuk, no Festival Literatura em Viagem (LeV), que decorre em Matosinhos, anunciou esta quinta-feira a organização.

O escritor turco tinha uma entrevista marcada para domingo, 14 de abril, mas devido a “motivos pessoais incontornáveis” a iniciativa foi adiada para data a anunciar.

“Lamentamos este adiamento que é alheio à vontade de todos e estamos a trabalhar para assegurar a presença do autor tão breve quanto possível para uma sessão memorável, em Matosinhos”, adianta a organização.

O Festival Literatura em Viagem (LeV) decorre desde segunda-feira e termina no domingo.

Organizado pela autarquia de Matosinhos, e com entrada gratuita, o festival conta com o protagonismo de autores portugueses, desde logo Valter Hugo Mãe que participará no sábado, às 21h15, numa entrevista de vida conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, no salão nobre dos Paços do Concelho.



Para o fim de semana de 13 e 14 estão reservados outros momentos com a presença de escritores nacionais como Miguel Esteves Cardoso, Afonso Cruz, Dulce Maria Cardoso, Inês Pedrosa, Madalena Sá Fernandes, Isabela Figueiredo, Henrique Raposo ou o brasileiro, Prémio Saramago, Rafael Gallo, e o cabo-verdiano Joaquim Arena.