Joana Marques e os "manos" Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Esta terça-feira, a Joana Marques continua a apresentar-nos o segmento de videntes, astrólogos e cartomantes do programa “Dois às Dez”, ou, como Ana Galvão gosta de chamar, “Doidos às Dez”.

Na continuação do episódio do Extremamente Desagradável de segunda-feira, a médium Becas Lírios trouxe novas premonições sobre Cristina Ferreira, que, ao que tudo indica, “vai ter um bebé”.

Becas revela ainda que Cristina tem sido alvo de “provações do divino” e de “tentações constantes”. Joana Marques equaciona então as possíveis opções. Será - hipótese A – chocolate? Será - hipótese B - “escrever frases. Muito curtas. Sempre separadas. Por. Pontos. Finais. E terminadas. Com. Um coração. Branco.”? Ou será - hipótese C - grafitar o muro de casa de Daniel Oliveira, com a frase “eu quero que a SIC vá para o ca...bo e deixe de ser generalista”.