Já são conhecidas as sardinhas vencedoras das Festas de Lisboa

Entre as ilustrações escolhidas para as Festas de Lisboa, estão quatro portuguesas e uma estrangeira (que vem dos Países Baixos), todas desenhadas por mulheres, com idades entre os 17 e os 42 anos. Cada uma das criadores destas sardinhas premiadas receberá 1.500 euros.

Numa crítica ao aumento dos preços no país e ao "ouro liquido", Carolina Carvalho criou "Ao preço do ouro", uma ilustração em que o corpo da sardinha serve de recipiente para o azeite.

"Este ano optei por demonstrar alguma revolta perante a situação do nosso país, pois não somos apenas a excelente gastronomia, as ótimas praias e o povo mais afável do mundo. Estamos a viver tempos muito difíceis em termos económicos, com uma crise em que os preços de produtos alimentares essenciais estão completamente desfasados do que são as posses do salário mínimo de um português", explica a autora.