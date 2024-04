🔴 Em direto. Eclipse solar que vai deixar América do Norte quase às escuras pode ser visto dos Açores

O eclipse solar total que acontece esta segunda-feira só será visível na América do Norte, numa faixa que vai do Canadá ao México, passando pelos Estados Unidos. Noutras partes do planeta será possível assistir ao fenómeno, mas apenas de forma parcial. É o caso de Portugal: o melhor sítio para assistir ao fenómeno raro, será nos Açores, onde a previsão é de que cerca de 62% da superfície do sol ficará eclipsada. Na Madeira, por exemplo, a parte coberta será de pouco mais de 17%.

O momento em que a sombra da lua vai cobrir o sol está previsto para entre as 19h e as 20h no arquipélago dos Açores (mais uma hora em Lisboa) e a ilha do Corvo será o local de melhor visibilidade.

Em comparação ao de 2017, o último grande eclipse total visível nos EUA, a duração máxima será quase o dobro da de então e, em termos de área, não só ela será maior como o fenómeno será visto numa zona mais povoada.



No continente europeu, serão os irlandeses e os ingleses com melhores hipóteses de assistirem ao fenómeno, também de forma parcial. Caso as condições meteorológicas o permitam, e o céu esteja limpo, quem estiver no Reino Unido e na Irlanda poderá assistir ao fenómeno astronómico esta segunda-feira à noite.

Quem não conseguir assistir ao vivo, poderá fazê-lo através da transmissão em direto da Agência Espacial Norte-americana (NASA).

A agência vai acompanhar, a partir das 18h, (hora de lisboa) o percurso da totalidade do eclipse que vai atravessar o México, os estados unidos e o Canadá numa emissão de três horas.

Quer para quem consiga assistir ao eclipse total como parcial, a agencia-espacial-norte americana alerta para o uso de óculos especiais para o efeito. Uma vez que olhar diretamente para o sol pode causar lesões graves.