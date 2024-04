"Melancolia" e "prazer de viver" cativam turistas alemães em Portugal

A escritora alemã Catrin Ponciano, que lançou um livro sobre a cidade do Porto, o terceiro de uma coleção, admite que a combinação da "melancolia" com o "ilimitado prazer de viver" dos portugueses fascina os turistas alemães.

"111 Orte in Porto die man gesehen haben muss" ("111 locais no Porto que devem ser visitados", em tradução livre) é o terceiro livro da coleção da escritora e jornalista alemã, depois de duas obras sobre as regiões do Algarve e do Alentejo.

"Os três títulos mostram aos leitores e viajantes três regiões de Portugal completamente diferentes. São 333 lugares com 333 "estórias", 333 dicas para atividades e 333 fotografias. É uma obra sobre a grandeza de Portugal, com os seus tesouros culturais e patrimoniais", disse Catrin Ponciano, a viver na zona de Portimão desde 1999.

Antiga "chef" de cozinha, a alemã, natural de Bielefeld, admite não sentir falta da vida no seu país de origem.

"Encontrei a minha alma, o meu coração, os meus amigos, e o meu amor aqui, em Portugal, por isso vou ficando", confessou, em declarações à agência Lusa.

Além dos três guias de viagem, Catrin Ponciano já publicou um ensaio poético sobre Fernando Pessoa e dois livros de ficção política que envolvem os acontecimentos pós-revolução de 25 de Abril de 1974, um dos quais já lhe valeu um prémio.

"Recebo imenso "feedback"", admitiu, "através da imprensa, de blogues, agências de viagens, dos leitores, e dos lugares sobre os quais escrevo, isto é, das pessoas que dirigem um núcleo museológico, por exemplo, uma oficina de artesanato, entre outros".

A ideia de escrever o guia sobre o Porto, agora editado pela Emons Verlag de Colónia, surgiu depois de acompanhar uma equipa de televisão alemã a preparar vários documentários sobre a cultura e a identidade local.

"Fiquei a conhecer muito bem a grande "cidade invicta", e fiquei apaixonada", disse, apontando o desenvolvimento sociocultural, político, artístico e económico que o livro tenta retratar, mostrando "algo mais sobre o Porto e sobre os portuenses.".

Catrin Ponciano já tem mais dois livros com data de publicação. Em setembro de 2024 começará a ser vendido um retrato literário sobre a fadista Amália Rodrigues. Em fevereiro de 2025 a escritora lança um ensaio literário sobre a vida e obra da poetisa Florbela Espanca.

"São viagens literárias com uma narrativa diferente. Tal como "A Lisboa de Fernando Pessoa", publicado em 2021 pela A.B Fischer Berlin, onde contei a história da vida do poeta em relação com a sua cidade, um dos dois novos títulos vai ser uma homenagem à grande dama do fado, Amália Rodrigues", desvendou.

"O segundo livro vai começar em Vila Viçosa e continuar em Évora, Matosinhos e Porto. Nesta obra, vou seguir a vida e a lírica da poetisa Florbela Espanca", revelou sobre a obra que vai ser lançada na Feira do Livro de Leipzig de 2025.

"Todos os meus livros se dirigem a leitores e viajantes que procuram o puro, o genuíno, a mística de viajar, e a aventura de encontrar outras maneiras de ser, viver, comer pensar e sentir", partilhou a escritora alemã que dá a conhecer Portugal e figuras portuguesas aos alemães.

