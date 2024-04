Festival Internacional de Órgão de Mafra apresenta músicos internacionais

O 7.º Festival Internacional de Órgão de Mafra, que começa na sexta-feira, vai contar com a participação de músicos oriundos da Alemanha, Espanha, Itália e República Checa, segundo o programa hoje divulgado por este município.

O italiano Andrea Mancinanti inaugura a programação desta edição, com o concerto intitulado "Organum italicum" na sexta-feira, na Igreja da Encarnação, neste concelho do distrito de Lisboa.

O concerto "Faszination - música de órgão alemã", agendado para o dia 13 na Igreja de São Pedro da Ericeira, tem como protagonista o alemão Stephan Lutermann.

No dia seguinte, é a vez do espanhol Francisco Javier López, com o concerto "España - do antigo ao moderno", na Igreja do Livramento.

A Igreja de São Silvestre do Gradil acolhe, no dia 20, o concerto "Da boémia - ao fim da terra" pelo checo Michal Novenko.

Sob o tema "Músicas do Mundo", o festival conta ainda com um concerto sobre a "tradição coral inglesa", no próximo sábado, pelo organista e diretor artístico do festival João Vaz, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção da Enxara do Bispo.

No domingo, juntam-se André Ferreira, Sérgio Silva, João Santos, Margarida Oliveira, Diogo Rato Pombo e Daniela Moreira para um concerto em que os seis órgãos históricos da basílica do Palácio Nacional de Mafra vão tocar em conjunto.

No dia 12, a Igreja de Santo Isidoro recebe um concerto alusivo ao barroco francês por Miguel Jalôto e o Ludovice Ensemble.

O programa contempla também o concerto com João Santos na Capela de Nossa Senhora do Monte Carmo, na Venda do Pinheiro, inspirado na celesta, instrumento musical semelhante ao órgão criado construído pelo francês Auguste Mustel em 1886.

O festival encerra no dia 21 com o concerto "De Paris à Escandinávia" por António Esteireiro e Nelson Ferreira, no violoncelo, na Igreja de Santo André, em Mafra.

À exceção do concerto no Palácio Nacional de Mafra, os restantes são de entrada gratuita.

O Festival Internacional de Órgão de Mafra é uma organização da Câmara Municipal de Mafra, com apoio do Palácio Nacional de Mafra e da Vigararia de Mafra e direção artística de João Vaz.