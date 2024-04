Bilheteira. "O Panda do Kung Fu 4" lidera Páscoa e "Duna: Parte Dois" ultrapassa marca dos dois milhões de euros

"O Panda do Kung Fu 4" liderou a bilheteira pela segunda semana consecutiva e entrou no top três de filmes mais vistos do ano, em Portugal.

Na semana de Páscoa, o filme de animação arrecadou mais 479.673,83 euros de receita bruta e foi visto por mais 82.953 espectadores. Ao todo, já fez 1.143.679,20 euros e foi visionado por 193.326 pessoas.

Em semana de estreia, "Godzilla x Kong: O Novo Império" entra para o segundo lugar no ranking do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). O filme de ação norte-americano, o quarto na saga "Monsterverse", fez 389.715,44 euros e foi visto por 55.370 espectadores.

"Duna: Parte Dois", já com mais de um mês de exibição, segura-se em terceiro lugar. O filme de Denis Villeneuve torna-se o primeiro a ultrapassar a marca dos dois milhões de euros (2.095.570,36) este ano, em Portugal. Ao todo, 276.785 já foram ver o épico de ficção científico.

Mesmo assim, "Todos Menos Tu", que leva 98 dias de exibição, continua a ser o mais visto de 2024, somando no total 315.931 espectadores. No entanto, apesar de ter mais sessões e espectadores, fez menos dinheiro (1.945.017,60 euros) do que "Duna", pois foi exibido em salas de preços mais baratos.

Numa semana marcada por muitas estreias, três ficaram no top 10. "Imaculada" estreou-se em quinto lugar, seguido de "Uma Vida Singular", em sexto, e "Os Gigantes de La Mancha", em sétimo.

Os últimos sete dias englobaram o período de feriados e férias da Páscoa, o que se traduziu numa subida de 56,6% de espectadores que foram ao Cinema, em relação à semana anterior. Ao todo, 298.610 foram ver um filme esta semana, resultando numa receita bruta de 1.880.992 euros (mais 55,8% do que nos sete dias anteriores).

Os dados completos da bilheteira portuguesa podem ser consultados no site oficial do ICA.