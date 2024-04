Amplifest vai contar com Chelsea Wolfe, Russian Circles e Oranssi Pazuzu

O Amplifest vai assinalar a sua 10.ª edição nos dias 9 e 10 de novembro, no Porto, com um cartaz preenchido por nomes como Chelsea Wolfe, Russian Circles e Oranssi Pazuzu, entre muitos outros, anunciou esta quarta-feira a organização.

O cartaz do festival que volta a acontecer no Hard Club foi divulgado na íntegra e "equilibra artistas que são família com novidades", contando com atuações dos italianos Ufomammut e do norte-americano Mizmor, para além de um concerto da dupla The Body com Dis Fig.

Em comunicado, a Amplificasom revelou ainda as presenças de Cinder Well, Eihwar, UF, Fvnerals, Insect Ark, Living Gate, LLNN, Mary Jane Dunphe, Menace Ruine (em "data única na Europa", segundo a promotora), Spurv, Yoo Doo Right e Zombi.