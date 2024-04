Manu Chao regressa a Portugal em julho para concerto acústico no Festival Contrasta

O músico Manu Chao vai regressar a Portugal para um concerto acústico no Festival Contrasta, em Valença, no dia 13 de julho, anunciou esta terça-feira a organização.

O artista de 62 anos volta assim a Portugal e, em particular, ao Norte, por onde já passou várias vezes, com destaque para o festival de Vilar de Mouros, em 2002.

Nascido em Paris numa família espanhola exilada, Manu Chao adota várias línguas no seu trabalho artístico, que tem uma componente política marcada, desde os tempos da banda Mano Negra.

A sua projeção para a fama deu-se com o disco "Clandestino", de 1998, no qual cantava, em tradução livre: "Sozinho vou com a minha pena, sozinha vai a minha condenação / Correr é o meu destino para me esquivar à lei / Perdido no coração da grande Babilónia / Dizem-me "o clandestino" por não ter papéis".