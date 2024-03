Jogos Santa Casa. 68 milhões em prémios ficaram por reclamar em seis anos

Ficaram por distribuir quase 68 milhões de euros em prémios caducados da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no período entre 2017 e 2022, segundo os dados consultados pelo jornal "Público".

A Santa Casa distribuiu 11,181 milhões em prémios neste período de seis anos, mas perto de 68 não foram reclamados pelos vencedores. 2018 foi o ano com mais prémios por reclamar: 16,4 milhões de euros.

Os vencedores com prémios superiores a 150 euros têm um prazo de 90 dias a partir do sorteio para reclamar o prémio. Quem não o faz, vê as verbas revertidas para diferentes entidades beneficiárias.

"No caso do Totobola e Totoloto, o montante dos prémios caducados reverte a favor das várias entidades beneficiárias dos jogos oficiais do Estado, nomeadamente de várias ministérios do Governo e dos Governos Regionais da Madeira e Açores. Nos restantes jogos, reverte a favor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa", esclarece a SCML ao "Público".