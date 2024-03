SIC suspende podcast "A Noite da Má Língua" com Manuel Serrão

A SIC suspendeu "A Noite da Má Língua" na sequência da investigação "Operação Maestro", que envolve um dos elementos da equipa do podcast, Manuel Serrão.

Na página do podcast no Spotify, é possível ler a explicação, com o canal a adiantar que a decisão durará enquanto a situação não for esclarecida. Num episódio de 19 segundos, entitulado "Aviso", é possível ouvir a mesma explicação, em áudio.